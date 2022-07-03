Французское информагентство AFP стало жертвой российской пропаганды, - МИД
Французское информационное агентство AFP стало жертвой российской пропаганды, она называет российскую армию вторжения "украинскими сепаратистами"
Об этом написал спикер МИД Олег Николенко в твиттере.
"AFP стало жертвой российской пропаганды. Оно недопустимо называет российскую армию вторжения "украинскими сепаратистами", представляя войну России против Украины как внутренний конфликт – к радости Кремля. Что дальше – "украинские сепаратисты" стреляют крылатыми ракетами из Каспия?" – написал Николенко.
Ранее AFP написало в твиттере, что "украинские сепаратисты говорят, что они оцепили Лисичанск".
- 29 июня Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку очередных фейков РФ о войне в Украине. Россияне запустили три больших обмана, среди которых ложная информация о вывозе украинского зерна и блокаде Литвой Калининградской области.
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