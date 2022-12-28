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Французский топ-клуб отказался от трансфера Малиновского

28 декабря, 2022 среда
18:24
Спорт

Французский "Марсель" больше не претендует на полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского

Об этом сообщает TuttoMercatoWeb.

По информации источника, представителям "Марселя" действительно нравилась кандидатура Руслана Малиновского, но они не готовы оформить полноценный трансфер.

Французский топ-клуб мог бы обменять одного из своих игроков или взять украинца в аренду. Однако такие предложения не устраивают боссов "Аталанты". Поэтому в Марселе будут рассматривать другие варианты и сделают ставку на молодых игроков.

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Контракт Малиновского с "Аталантой" действует до конца сезона. Transfermarkt оценивает 29-летнего украинца в 18 млн евро.

В этом сезоне Руслан Малиновский сыграл 14 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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Франция
Италия
Руслан Малиновский
Аталанта
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