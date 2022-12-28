Французский топ-клуб отказался от трансфера Малиновского

Об этом сообщает TuttoMercatoWeb.

По информации источника, представителям "Марселя" действительно нравилась кандидатура Руслана Малиновского, но они не готовы оформить полноценный трансфер.

Французский топ-клуб мог бы обменять одного из своих игроков или взять украинца в аренду. Однако такие предложения не устраивают боссов "Аталанты". Поэтому в Марселе будут рассматривать другие варианты и сделают ставку на молодых игроков.

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Контракт Малиновского с "Аталантой" действует до конца сезона. Transfermarkt оценивает 29-летнего украинца в 18 млн евро.

В этом сезоне Руслан Малиновский сыграл 14 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

В августе украинский полузащитник Руслан Малиновский отклонил предложение французского "Марселя".

27 декабря стало известно, что "Аталанта" готова продать украинца Руслана Малиновского, но не будет отдавать футболиста в аренду.

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