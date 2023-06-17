Об этом пишет Европейская Правда.

На Youtube-канале 15 июня был опубликован сюжет, продолжительностью менее 3 минут. По состоянию на 17 июня репортаж просмотрели более 130 тысяч пользователей. Сейчас у канала общее количество подписчиков более 230 тысяч.

На видео показывают кадры, демонстрирующие дорогу к российским позициям, съемки внутри блиндажей, а также краткие комментарии от российских военных по поводу боеприпасов и дронов, которые используются против украинских военных. Кроме того, в видео можно увидеть кадры стрельбы из стрелкового оружия.

Отмечается, что в видео французский журналист ни разу не упоминает о том, кто агрессор в полномасштабной войне России против Украины, и не приводит фактов из широкого контекста войны. Вместо этого в репортаже подчеркивается, что российские военные долго готовились к контрнаступлению Украины и ждут его.