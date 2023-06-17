Французский телеканал снял репортаж с позиций российских военных на оккупированных территориях
Французский телеканал TF1 выпустил репортаж, отснятый на позициях российских военных на оккупированной территории. Этот материал не содержит никаких упоминаний об агрессии России
Об этом пишет Европейская Правда.
На Youtube-канале 15 июня был опубликован сюжет, продолжительностью менее 3 минут. По состоянию на 17 июня репортаж просмотрели более 130 тысяч пользователей. Сейчас у канала общее количество подписчиков более 230 тысяч.
На видео показывают кадры, демонстрирующие дорогу к российским позициям, съемки внутри блиндажей, а также краткие комментарии от российских военных по поводу боеприпасов и дронов, которые используются против украинских военных. Кроме того, в видео можно увидеть кадры стрельбы из стрелкового оружия.
Отмечается, что в видео французский журналист ни разу не упоминает о том, кто агрессор в полномасштабной войне России против Украины, и не приводит фактов из широкого контекста войны. Вместо этого в репортаже подчеркивается, что российские военные долго готовились к контрнаступлению Украины и ждут его.
- Напомним, что пропагандистские телеграм-каналы распространяют фейковую обложку немецкого издания Titanic под названием выпуска "Успешное контрнаступление себе в штаны".
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