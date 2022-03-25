Об этом пишет Le Figaro, – информирует Еспресо.TV .



"Мы решили собрать как можно больше показаний от людей, которые были свидетелями совершаемых преступлений, или сами стали жертвами", – объяснил Патрик журналистам издания.



Отец Дебуа сказал, что выступил с такой инициативой в связи с обстрелами российской армией мемориала Бабий Яр в Киеве - места, где покоятся останки почти 34 000 евреев, убитых в 1941 году, когда город был под нацистской оккупацией.



Команда священника с помощью посредников на местах уже смогла провести видеоконференции с почти 20 людьми, в том числе из Мариуполя, Ирпеня, Харькова и Херсона.



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