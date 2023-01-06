Французский суд отпустил Константина Жеваго под залог, - Reuters
Французский суд в городе Шамбери освободил миллиардера и экс-депутата Жеваго под залог в 1 миллион евро до слушания дела о его экстрадиции в Украину
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что французский суд в городе Шамбери отпустил под залог в 1 млн евро 48-летнего миллиардера Константина Жеваго, контролирующего компанию Ferrexpо. До этого его задержали в одном из отелей горнолыжного курорта Куршевель. Свою вину Жеваго не признает.
"Я впервые сижу в тюрьме. Я не делал тех вещей, в которых меня обвиняют в этом деле, я этого не заслуживаю. Прошу вашего разрешения покинуть тюрьму до следующего слушания, и я сделаю все, о чем вы просили", – сказал он во время заседания суда.
Пятого января в суде должны были пройти слушания по экстрадиции миллиардера в Украину. Но адвокаты Жеваго и прокурор заявили, что им нужно больше времени для подготовки. Поэтому судьи назначили новую дату слушаний 19 января.
Миллиардер не может покинуть Францию после выхода из-под ареста. Жеваго должен передать властям два своих паспорта, трижды в неделю появляться в местную полицию и отвечать на судебные вызовы.
Известно, что 27 декабря по запросу нашей страны миллиардер был арестован во Франции. Государственное бюро расследований Украины объявило Жеваго в розыск по подозрению в растрате 2,5 млрд гривен и отмывании денег через обанкротившийся банк "Финансы и Кредит".
- 30 декабря директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров высказал мнение, что у дела против Константина Жеваго есть политические мотивы - там есть подтасовка фактов, полное игнорирование других фактов, фальсификация доказательств.
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