Французский суд объявил Russia Today France банкротом

Об этом пишет Politico.

"Суд Нантерра принял решение о ликвидации RT France - СМИ, которое не нравилось (президенту Франции, - ред.) Эмманюэлю Макрону с момента его запуска и которое год назад было подвергнуто санкциям ЕС как мере пресечения из-за конфликта в Украине", - написала президент компании Ксения Федорова в своем твиттере.

В марте прошлого года ЕС запретил российским государственным СМИ, таким как "Спутник" и RT, ранее известное как Russia Today, вещание в Европе после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины.

"Санкции, однако, не помешали им производить контент. В прошлом году российский канал продолжал производить, публиковать и транслировать материалы, все больше ориентированные на франкоязычную аудиторию в таких африканских странах, как Мали и Буркина-Фасо".



В начале этого года французское правительство заблокировало банковские счета RT France после замораживания активов, принятых ЕС в декабре. После этого в компании была введена временная администрация, и с тех пор она находится на грани банкротства", - отметили журналисты.

По словам президента RT Федоровой, сотрудники RT France будут уволены в ближайшие дни.