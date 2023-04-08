Французский суд объявил Russia Today France банкротом
Суд во Франции объявил российское пропагандистское медиа Russia Today France банкротом, СМИ ликвидируют
Об этом пишет Politico.
"Суд Нантерра принял решение о ликвидации RT France - СМИ, которое не нравилось (президенту Франции, - ред.) Эмманюэлю Макрону с момента его запуска и которое год назад было подвергнуто санкциям ЕС как мере пресечения из-за конфликта в Украине", - написала президент компании Ксения Федорова в своем твиттере.
В марте прошлого года ЕС запретил российским государственным СМИ, таким как "Спутник" и RT, ранее известное как Russia Today, вещание в Европе после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины.
"Санкции, однако, не помешали им производить контент. В прошлом году российский канал продолжал производить, публиковать и транслировать материалы, все больше ориентированные на франкоязычную аудиторию в таких африканских странах, как Мали и Буркина-Фасо".
В начале этого года французское правительство заблокировало банковские счета RT France после замораживания активов, принятых ЕС в декабре. После этого в компании была введена временная администрация, и с тех пор она находится на грани банкротства", - отметили журналисты.
По словам президента RT Федоровой, сотрудники RT France будут уволены в ближайшие дни.
- Напомним, правоохранители собрали доказательную базу на представителя РПЦ и блогера Андрея Ткачева, призывавшего российских военных убивать украинцев: ему сообщили о подозрении по 2 статьям УКУ.
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