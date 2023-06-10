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Французский сливочный пирог. Рецепт
Невероятно вкусный и необыкновенно красивый снаружи пирог с нежными тестом и сливками, с хрустящей сахарной корочкой. Подавать к столу пирог следует теплым
Ингредиенты
Тесто
- 250 г пшеничной муки
- 125 мл топленого молока
- 100 г сливочного масла
- 2 куриных яйца
- 1 столовая ложка сахара
- 2 чайные ложки сухих дрожжей
- Половина чайной ложки соли
- 1 пакетик ванилина
Крамбл
- 200 г сахара
- 50 г сливочного масла
- Ваниль (по вкусу)
Заливка
- 250 мл сливок (33%)
Рецепт приготовления
- Добавляем в теплое молоко дрожжи и сахар
- Перемешиваем
- Даем постоять до двадцати минут
- Вымешиваем яйца с ванилью и солью
- Добавляем растопленное сливочное масло
- Вливаем молочно-дрожжевую смесь
- Перемешиваем
- Добавляем муку
- Замешиваем мягкое тесто
- Накрываем пленкой
- Даем выстоять полтора часа
- А тем временем готовим крамбл!
- Натрем холодное масло на терке
- Вымешиваем с сахаром и ванилью
- Кладем в холодильник
- Между тем наше тесто уже подошло!
- Выкладываем его в специальную формочку
- Распределяем по дну ровной прослойкой
- Накрываем
- Оставляем постоять еще на один час
- Когда наш пирог уже подошел!
- Протыкаем его легонько по всей поверхности
- Сверху рассыпаем наш крамбл
- Кладем в духовку (разогретую до 180 градусов) на тридцать минут
- Вынимаем формочку из духовки
- Заливаем поверхность пирога сливками
- Ставим в духовку еще на десять минут
- В горячем виде готовый пирог перекладываем на тарелку
- Подаем наш вкусник к столу
- Холодный пирог можно разогревать в микроволновке!
Приятного аппетита!
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