Французский сенатор призывает немедленно ввести миссию ООН на ЗАЭС
Необходимо немедленно направить на ЗАЭС специальную миссию ООН по безопасности для урегулирования ситуации
Об этом заявил французский сенатор, член комитета Сената Франции по обороне Гийом Гонтар.
"Ситуация в Запорожье очень тревожная. Во время последнего заседания комитета я сообщил о нехватке информации о ситуации и о значительном риске аварии", – сказал Гонтар.
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"Армия России, похоже, использует атомную электростанцию как оружие для ведения войны. Необходимо немедленно направить специальную миссию ООН по безопасности, чтобы обезопасить район и провести техническое обслуживание станции", – резюмировал он.
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