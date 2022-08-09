Об этом заявил французский сенатор, член комитета Сената Франции по обороне Гийом Гонтар.

"Ситуация в Запорожье очень тревожная. Во время последнего заседания комитета я сообщил о нехватке информации о ситуации и о значительном риске аварии", – сказал Гонтар.

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"Армия России, похоже, использует атомную электростанцию как оружие для ведения войны. Необходимо немедленно направить специальную миссию ООН по безопасности, чтобы обезопасить район и провести техническое обслуживание станции", – резюмировал он.

Советник министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Лала Тарапкина 9 августа заявила, что в случае катастрофы на ЗАЭС Запорожская область будет потеряна для проживания.

8 августа советник главы ОПУ Михаил Подоляк призвал Совбез ООН отреагировать из-за ситуации на ЗАЭС.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить обстрел Запорожской АЭС и предоставить доступ к ней международным инспекторам

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