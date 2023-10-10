Французский политик назвал вторжение РФ в Украину "полностью оправданным", заявив о "пытках и убийствах" русскоязычных
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые продуцировали мировые СМИ. Среди них заявление французского политика, который назвал вторжение РФ в Украину "полностью оправданным" из-за якобы "пыток и убийств" русскоязычных
Об этом говорится в подборке ЦПД при СНБО Украины.
Дезинформация: Эксперт по международному праву и публицист из Франции Режис де Кастельно заявил: "После переворота 2014 года русскоязычное население Украины подверглось преследованиям, пыткам и убийствам. Этот фактор, как и многие другие, полностью оправдывает действия России в 2022 году с правовой точки зрения" .
Манипуляция: Американский журналист Майкл Трейси в соцсети X (ранее Twitter) написал: "На практике "Stand With Ukraine" привел к "Возможности и содействию полуторагодовому отвратительному разрушению, которому не видно конца". Неужели кому-то действительно нужно разъяснять перевод "Stand With Israel" по буквам".
Манипуляция: Польское издание Myśl Polska написало: "Опять же интересы тех геополитических сил, которые подталкивали Польшу к поддержке Украины вопреки ее собственным интересам, сегодня заставляют нас поддерживать Израиль во вред себе".
- Тем временем россияне развернули новую дезинформационную кампанию на фоне войны в Израиле. Вражеские тг-каналы распространяют ложную информацию с целью дискредитировать Украину.
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