Об этом говорится в подборке ЦПД при СНБО Украины.

Дезинформация: Эксперт по международному праву и публицист из Франции Режис де Кастельно заявил: "После переворота 2014 года русскоязычное население Украины подверглось преследованиям, пыткам и убийствам. Этот фактор, как и многие другие, полностью оправдывает действия России в 2022 году с правовой точки зрения" .

Манипуляция: Американский журналист Майкл Трейси в соцсети X (ранее Twitter) написал: "На практике "Stand With Ukraine" привел к "Возможности и содействию полуторагодовому отвратительному разрушению, которому не видно конца". Неужели кому-то действительно нужно разъяснять перевод "Stand With Israel" по буквам".

Манипуляция: Польское издание Myśl Polska написало: "Опять же интересы тех геополитических сил, которые подталкивали Польшу к поддержке Украины вопреки ее собственным интересам, сегодня заставляют нас поддерживать Израиль во вред себе".