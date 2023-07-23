Французский пловец Леон Маршан побил мировой рекорд по плаванию

Об этом пишет Sport.UA .

Чемпионат проходил в японской Фукуоке.

Предыдущий мировой рекорд в комплексном плавании принадлежал Майклу Фелпсу. В ходе Олимпийских игр-2008 в Пекине он проплыл эту дистанцию за 4:03,84.

Это был старейший личный мировой рекорд в мужском плавании. Леону Маршану сейчас 21 год, его тренирует Боб Боуман, ранее бывший тренером самого Фелпса.