Французский пловец Леон Маршан побил мировой рекорд по плаванию
Французский пловец Леон Маршан во время чемпионата мира по водным видам спорта побил мировой рекорд по комплексному плаванию - он проплыл 400 метров за 4:02,50
Об этом пишет Sport.UA .
Чемпионат проходил в японской Фукуоке.
Предыдущий мировой рекорд в комплексном плавании принадлежал Майклу Фелпсу. В ходе Олимпийских игр-2008 в Пекине он проплыл эту дистанцию за 4:03,84.
Это был старейший личный мировой рекорд в мужском плавании. Леону Маршану сейчас 21 год, его тренирует Боб Боуман, ранее бывший тренером самого Фелпса.
- 2 апреля канадская пловчиха Саммер Макинтош установила новый мировой рекорд на дистанции 400 м комплексом, который семь лет удерживала украинка Яна Клочкова.
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