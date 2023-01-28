Французский писатель Бернар-Анри Леви представит новый документальный фильм об Украине
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что французский писатель Бернар-Анри Леви представит новый документальный фильм об Украине
Об этом он написал в telegram.
"Бернар-Анри Леви – друг Украины, болеющий за нашу победу, французский философ, писатель, драматург, политический журналист. "Путин силен только нашими слабостями" – говорил он еще во время нашей Революции Достоинства", – написал Ткаченко.
Известно, что фильмы Леви, преимущественно документальные, о сложных событиях и процессах – мировых и личностных.
"Не исключение и фильмы об Украине. К годовщине полномасштабного вторжения он приедет к нам, чтобы презентовать свой новый фильм "Слава Украине", – отметил Ткаченко.
- 28 января стало известно, что документальный фильм украинского военного корреспондента Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" о первых неделях российского вторжения получил приз зрительских симпатий на фестивале независимого кино Sundance в США.
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