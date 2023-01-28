Французский писатель Бернар-Анри Леви представит новый документальный фильм об Украине

Об этом он написал в telegram.

"Бернар-Анри Леви – друг Украины, болеющий за нашу победу, французский философ, писатель, драматург, политический журналист. "Путин силен только нашими слабостями" – говорил он еще во время нашей Революции Достоинства", – написал Ткаченко.

Известно, что фильмы Леви, преимущественно документальные, о сложных событиях и процессах – мировых и личностных.

"Не исключение и фильмы об Украине. К годовщине полномасштабного вторжения он приедет к нам, чтобы презентовать свой новый фильм "Слава Украине", – отметил Ткаченко.

28 января стало известно, что документальный фильм украинского военного корреспондента Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" о первых неделях российского вторжения получил приз зрительских симпатий на фестивале независимого кино Sundance в США.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb