Французский клуб погнал скандального футболиста, арендованного у "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт " Труа ".



Во французском клубе подчеркнули, что Родригес уволен и прощание с Жерсоном – это предохранительное средство. Детальнее о ситуации сообщат впоследствии.



Жерсон Родригес уже исключался из заявки команды на матчи в декабре. После того, как в команде сменился тренер, люксембуржец провел 3 матча.



В составе "Труа" Родригес сыграл 12 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Вингер выступал во Франции на правах аренды из "Динамо". У клуба было право выкупа.

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