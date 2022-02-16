Французский клуб погнал скандального футболиста, арендованного у "Динамо"
Французский "Труа" простился с люксембургским вингером Жерсоном Родригесом
Об этом сообщает официальный сайт " Труа ".
Во французском клубе подчеркнули, что Родригес уволен и прощание с Жерсоном – это предохранительное средство. Детальнее о ситуации сообщат впоследствии.
Жерсон Родригес уже исключался из заявки команды на матчи в декабре. После того, как в команде сменился тренер, люксембуржец провел 3 матча.
В составе "Труа" Родригес сыграл 12 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Вингер выступал во Франции на правах аренды из "Динамо". У клуба было право выкупа.
- 1 сентября полузащитник киевского "Динамо" Жерсон Родригес перешел во французский "Труа".
- 14 сентября стало известно, что Жерсон покинул "Динамо" из-за своего поведения.
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