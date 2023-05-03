Французский художник С215 нарисовал портреты воина Да Винчи в окопе и на блокпосте в Киевской области
Французский уличный художник Кристиан Гэми, известный как С215, нарисовал портреты Дмитрия Коцюбайла на псевдо Да Винчи на Киевщине
Об этом сообщили на facebook-странице 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС.
Первый мурал с Героем Украины художник создал на досках в окопе под Бородянкой. Второй мурал можно увидеть на блокпосту возле Ирпеня.
"Немного больше года назад наш батальон участвовал в боях за свободу на окраинах Киева. Силами ВСУ и добровольцев враг был отброшен из этих мест за сотни километров. Но мы должны помнить, какой ценой всегда борется свобода, - ценой крови", - отмечают воины.
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Художник также разместил фотографии рисунков на своей странице в инстаграмме.
"Портрет Дмитрия Коцюбайло, он же Да Винчи (1995/2023), одного из самых уважаемых украинских героев, ушедшего в украинские войска в 15 лет и являвшегося самым молодым командиром Украины, во главе известного элитного подразделения "Волки", – говорится в описании к фото.
Справка. Дмитрий Коцюбайло родился 1 ноября 1995 в селе Заднестрянском Ивано-Франковской области. Участвовал в Революции достоинства. Участник российско-украинской войны, в частности – командир взвода добровольцев (2014) и роты (2015). В 2014 году получил тяжелое ранение в Песках Донецкой области: в лицо прилетел обломок снаряда, разорвав губу и выбив зуб. Другим обломком были повреждены ребра, перебита ключица, где медикам пришлось устанавливать скрепочную пластину. Через 3 месяца после выздоровления вернулся на фронт.
Участвовал в освобождении Карловки, поселка Пески, Авдеевки, а также в боях под Степановкой, Савур-Могилой, Старогнатовкой. 17 марта 2016 года назначен командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Волки Да Винчи" ГУК ПС, переформатированной в батальон.
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