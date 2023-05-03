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Французский художник С215 нарисовал портреты воина Да Винчи в окопе и на блокпосте в Киевской области

3 мая, 2023 среда
23:48
Культура

Французский уличный художник Кристиан Гэми, известный как С215, нарисовал портреты Дмитрия Коцюбайла на псевдо Да Винчи на Киевщине

Об этом сообщили на facebook-странице 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

Первый мурал с Героем Украины художник создал на досках в окопе под Бородянкой. Второй мурал можно увидеть на блокпосту возле Ирпеня.

"Немного больше года назад наш батальон участвовал в боях за свободу на окраинах Киева. Силами ВСУ и добровольцев враг был отброшен из этих мест за сотни километров. Но мы должны помнить, какой ценой всегда борется свобода, - ценой крови", - отмечают воины.

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Художник также разместил фотографии рисунков на своей странице в инстаграмме.

"Портрет Дмитрия Коцюбайло, он же Да Винчи (1995/2023), одного из самых уважаемых украинских героев, ушедшего в украинские войска в 15 лет и являвшегося самым молодым командиром Украины, во главе известного элитного подразделения "Волки", – говорится в описании к фото.

Справка. Дмитрий Коцюбайло родился 1 ноября 1995 в селе Заднестрянском Ивано-Франковской области. Участвовал в Революции достоинства. Участник российско-украинской войны, в частности – командир взвода добровольцев (2014) и роты (2015). В 2014 году получил тяжелое ранение в Песках Донецкой области: в лицо прилетел обломок снаряда, разорвав губу и выбив зуб. Другим обломком были повреждены ребра, перебита ключица, где медикам пришлось устанавливать скрепочную пластину. Через 3 месяца после выздоровления вернулся на фронт.

Участвовал в освобождении Карловки, поселка Пески, Авдеевки, а также в боях под Степановкой, Савур-Могилой, Старогнатовкой. 17 марта 2016 года назначен командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Волки Да Винчи" ГУК ПС, переформатированной в батальон.

  • 7 марта 2023 года о гибели Да Винчи сообщил Зеленский – воин получил смертельное ранение под Бахмутом. Президент назвал Дмитрия Коцюбайло "человеком-символом" и "человеком-храбростью".

  • Художник-карикатурист Юрий Журавель посвятил новый рисунок погибшему за Бахмут Герою: он войдет в календарь "Знай наших".

  • 9 марта с погибшим Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом на псевдо Да Винчи, бойцом 67-й отдельной механизированной бригады простилось Прикарпатье. 10 марта с погибшим Героем Украины прощалась столица.

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