Французский энергетический гигант Total отказывается от закупок российской нефти и инвестиций в проекты в РФ
TotalEnergies заявила, что решила отказаться от российской нефти до конца 2022 года
Об этом компания сообщила 22 марта в ответ на обвинения в причастности к военным преступлениям России из-за продолжения работы в РФ, информирует Еспресо.TV.
Компания отметила, что не управляет нефтегазовыми месторождениями или заводами сжиженного газа. Она владеет только миноритарными долями в ряде негосударственных российских компаний: Новатек (19,4%), Ямал СПГ (20%), Арктик СПГ 2 (10%), ТерНефтеГаз (49%). Также ей принадлежит 20%-ная доля в совместном предприятии на Харьягинском нефтяном месторождении, которым управляет российская Зарубежнефть.
TotalEnergies заявила, что инициировала постепенное приостановление деятельности в России, но продать свои доли не может из-за санкций и российского законодательства. А просто отказаться от них значило бы обогатить российских инвесторов, что "противоречит целям санкций".
"Однако учитывая ухудшение ситуации в Украине и наличие альтернативных источников поставки в Европу, TotalEnergies в одностороннем порядке решила больше не заключать и не продлевать контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов", – говорится в сообщении.
Компания заявила, что планирует сделать это как можно скорее и не позже конца 2022 года.
- Еще один нефтяной гигант, Shell, отказался от сотрудничества с Россией тоже после скандала и давления общественности.
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