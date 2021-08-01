Французский боксер устроил забастовку на Олимпиаде
26-летний боксер из Франции азербайджанского происхождения Мурад Алиев устроил забастовку после того, как ему присудили поражение в четвертьфинальном поединке на Олимпиаде в Токио
Это произошло сегодня, 1 августа 2021 года, приводит подробности Еспресо.TV .
Во время боя с британцем Фрейзером Кларком в категории свыше 91 килограмма Алиеву засчитали поражение и дисквалифицировали. Рефери заявил, что Алиев якобы намеренно наносил сопернику удары головой. Боксер был не согласен с таким решением и отказался уходить с ринга.
"Алиев сидел в углу ринга около 30 минут. Затем пошел вместе с организаторами, но через 15 минут вернулся на ринг. Он оставался там еще около 15 минут, после чего завершил забастовку", - рассказывает бакинский новостной портал 1news.az .
"Это был мой способ показать, что решение было несправедливым. Я хотел бороться со всей этой несправедливостью... Я тренировался всю свою жизнь для этого и проиграл из-за решения одного рефери", - заявил боксер.
Справка
Мурад Алиев родился в Москве и в возрасте шести лет переехал во Францию.
Он является чемпионом Франции и серебряным призером Европейских игр в Беларуси.
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