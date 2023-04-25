"Французский Бэнкси" С215 создал портрет Леси Украинки в Бородянке и представит новую работу в Киеве
24 апреля на развалинах в Бородянке появился портрет Леси Украинки парижского уличного художника C215. Вскоре состоится презентация новой работы в столице
Об этом информирует министр культуры Украины Александр Ткаченко .
Ткаченко написал, что работы парижского стрит-художника Кристиана Гэми, известного как C215, назвали "французским ответом Бэнкси".
В понедельник на развалинах дома в поселке Бородянка Бучанского района Киевской области появился портрет поэтессы, переводчицы и деятеля культуры Леси Украинки.
В то же время в центре Киева художник создал новый мурал, презентация которого состоится в скором времени.
25 апреля министр культуры встретился с Гемми. Художник рассказал, что хочет попасть в Бахмут и нарисовать там портреты погибших воинов Украины.
"Впервые он приехал к нам в марте 2022 года. С тех пор он создал столько уличных работ, что перестал их считать. Конечно, все на тему войны в Украине и символов нашего сопротивления. Уверен, вы видели много его работ по Киеву, области, Львову и другим городам", - подчеркнул министр культуры.
Во время встречи было договорено о фотовыставке работ Геми в Музее Войны с произведениями, которые уже экспонировались в Совете Европы, и вновь созданными.
- Ранее мы писали, что парижский уличный художник, известный как С215, создал во Львове мурал, посвященный пограничнику, который прощается с любимой.
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