Французский банк Crédit Agricole объявил о полной приостановке работы в России

Об этом Crédit Agricole Group сообщил на своей официальной странице сегодня, 22 марта, сообщает Эспрессо.TV .

"С начала конфликта Группа прекратила новое финансирование российских компаний и всю коммерческую деятельность в России. А сейчас связалась со своими международными корпоративными клиентами, чтобы установить условия приостановки услуг, предоставляемых Crédit Agricole CIB на местном уровне в ближайшие недели", - говорится в сообщении.

В банке напоминают, что дочерняя компания Crédit Agricole CIB в РФ насчитывает 170 российских сотрудников, она не занимается розничной банковской деятельностью и получила чистую прибыль в размере 3,7 млн. евро в прошлом году.

Также в Crédit Agricole добавили, что проявляют в Украине солидарность с самого первого дня конфликта. Приоритетом Группы с начала войны было обеспечение поддержки 2400 сотрудников Crédit Agricole Ukraine. Создан благотворительный фонд солидарности, чтобы поддержать пострадавших от войны работников в размере 10 миллионов евро.

Относительно сотрудников и их семей, вынужденных бежать из Украины, организована поддержка в Польше, где коллеги из банка принимают их в свои семьи, а учреждение обеспечивает работой.

Напомним, сегодня к санкциям в отношении России присоединилась еще одна крупная французская компания – Total.

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