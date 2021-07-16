Французский астронавт сделал фотографии Луны с необычного ракурса

Об этом он написал на своей странице в Twitter.



"Я был очень рад увидеть полумесяц из этого окна", - отметил Песке.



По его словам, только одно окно на Международной космической станции позволяет масштабирование изображения.



"Съемка Луны с МКС является более сложной, чем вы думаете», - написал астронавт.



Напомним, что в Национальном аэрокосмическом агентстве США заявили , что в тридцатых годах Луна усилит приливы на Земле

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