Французский астронавт сделал фотографии Луны с необычного ракурса
Астронавт Европейского космического агентства Тома Песке сделал фотографию Луны, находясь на Международной космической станции
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Я был очень рад увидеть полумесяц из этого окна", - отметил Песке.
По его словам, только одно окно на Международной космической станции позволяет масштабирование изображения.
"Съемка Луны с МКС является более сложной, чем вы думаете», - написал астронавт.
Напомним, что в Национальном аэрокосмическом агентстве США заявили , что в тридцатых годах Луна усилит приливы на Земле
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