Французский актер Гаспар Ульель скончался от травмы на горнолыжном курорте
В среду, 19 января, 37-летний актер Гаспар Ульель скончался от травмы на горнолыжном курорте
Об этом сообщает BFM TV.
Ульель скончался от полученных травм на горнолыжном курорте Ла-Розьер в Монвалезане (Савоя).
Издание отмечает, что во вторник актера доставили в университетскую больницу Гренобля, но врачи не смогли спасти ему жизнь.
Как пишет СМИ, Ульель снимался в кино с 1996 года, когда появился в эпизоде французского сериала. Он также снимался у режиссеров Кристофа Ганса, Жана-Пьера Жене и Ксавье Долана. За роль в фильме Долана "Это всего лишь конец света" в 2017 году он получил награду "Сезар" за лучшую мужскую роль.
Последним появлением актера стала роль в фильме "Сибил" 2019 года. В 2022 году он должен был сняться в американском сериале "Лунный рыцарь", который создал Джереми Слэйтер для Disney+ на основе одноименного персонажа из Marvel Comics.
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