Французский аэронавт объяснил, почему армия РФ не способна эффективно пользоваться дронами
Бывший авиатор французских вооруженных сил, специалист в области аэронавтики Ксавье Тительман имеет объяснение того, почему российские войска не могут столь же эффективно пользоваться беспилотниками как украинские.
В воскресенье, 7 мая 2023 года, интвервью с ним вышло на RFI.
"Беспилотники - это единственная область, где Украина имеет одновременно количественное, качественное и оперативное преимущество. У украинцев - масса дронов. Они опираются на все промышленности всех своих союзников: от Тайваня до Польши до Соединенных Штатов до Франции. В этом смысле операционные возможности гигантские", - сказал Тительман.
В то же время россияне отстают и организационно, и технологически.
"Поскольку с российской стороны не было свободы применения беспилотников солдатами, в конце концов это применение на поле боя (для артиллерии и т.п.) сказалось в пользу преимущественно Украины", - подчеркнул Ксавье Тительман.
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"Другая проблема для россиян - то, что они зависят от импорта и не могут производить. В своих дронах они ставят оптику для широкой публики. То есть адаптируют под военные цели гражданские технологии не лучшего качества", - добавил французский эксперт.
Свое отставание от Запада в применении дронов при ведении боевых действий, сказал Тительман, РФ осознала после войны против Грузии в августе 2008 года. Однако с тех пор существенного продвижения в военных беспилотных технологиях у россиян так и не произошло.
- Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что на саммите НАТО в июле в Вильнюсе Украина ожидает услышать, когда сможет стать членом Альянса.
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