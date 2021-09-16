Французские войска убили лидера "ИГ" в Сахаре, - Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские силы убили лидера "Исламского государства" в Большой Сахаре Аднана Абу Валида аль-Сахрави
Об этом он написал в Twitter.
"Это еще один большой успех в нашей борьбе с террористическими группировками в Сахели. С нашими африканскими, европейскими и американскими партнерами мы продолжим эту борьбу", - написал он.
Как отмечается, Сахрави бу лидером "Исламского государства" в регионе Сахель в Западной Африке. Именно группа аль-Сахрави напала на американских солдат в 2017 году.
В августе 2020 года Сахрави приказал убить шестерых благотворителей из Франции и их водителя из Нигерии.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.8
-
EUR
Покупка 31.29Продажа 31.66
- Актуальное
- Важное