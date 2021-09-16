Французские войска убили лидера "ИГ" в Сахаре, - Макрона

Об этом он написал в Twitter.

"Это еще один большой успех в нашей борьбе с террористическими группировками в Сахели. С нашими африканскими, европейскими и американскими партнерами мы продолжим эту борьбу", - написал он.

Как отмечается, Сахрави бу лидером "Исламского государства" в регионе Сахель в Западной Африке. Именно группа аль-Сахрави напала на американских солдат в 2017 году.

В августе 2020 года Сахрави приказал убить шестерых благотворителей из Франции и их водителя из Нигерии.