Французские тележурналисты попали под обстрел россиян во время съемок сюжета в Донецкой области
Съемочная группа французского France 24 попала под обстрел во время съемок сюжета о том, как спасатели привозят местным воду
Об этом сообщила ГСЧС в фейсбуке.
"Работа над сюжетом журналистов французского телеканала France 24 о работе украинских спасателей в Донецкой области был прерван обстрелом взбешенных россиян. Под обстрел попали пришедшие за водой, подвезенные чрезвычайниками, наши ребята и французские журналисты", – говорится в сообщении.
Французские медийщики оставили кадры российских "прилетов" в сюжете .
"Поэтому можете посмотреть, в каких условиях приходится каждый день работать", – добавили спасатели.
- Напомним, Россия массированно обстреляла Славянск: около 15 пожаров, по меньшей мере, 15 раненых и 6 убитых.
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