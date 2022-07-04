Об этом сообщила ГСЧС в фейсбуке.

"Работа над сюжетом журналистов французского телеканала France 24 о работе украинских спасателей в Донецкой области был прерван обстрелом взбешенных россиян. Под обстрел попали пришедшие за водой, подвезенные чрезвычайниками, наши ребята и французские журналисты", – говорится в сообщении.

Французские медийщики оставили кадры российских "прилетов" в сюжете .

"Поэтому можете посмотреть, в каких условиях приходится каждый день работать", – добавили спасатели.

Напомним, Россия массированно обстреляла Славянск: около 15 пожаров, по меньшей мере, 15 раненых и 6 убитых.

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