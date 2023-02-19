Французские легкие танки AMX-10 поступят в ближайшие дни.
Министр вооруженных сил Себастьян Лекорню подтвердил, что обещанные Францией легкие танки AMX-10 поступят уже на следующей неделе
Об этом он сказал в интервью Le Parisien.
"Тренировки заканчиваются, эта бронетехника будет доставлена в конце следующей недели", – сказал он.
Он не прокомментировал количество техники, которая прибудет в Украину, чтобы "не давать никакой стратегической для России информации".
Министр также подтвердил позицию Франции пока не поставлять танки Leclerc, о которых просит Украина, поскольку считает, что они не могут поставляться массово, в отличие от немецкого Leopard.
- Франция ускорила производство вооружений, поэтому Украина может рассчитывать на скорые поставки дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar.
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