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Французские компании подписали экономические соглашения с Китаем во время визита Макрона в КНР, - EURACTIV

7 апреля, 2023 пятница
15:48
Мир

Франция и Китай подписали несколько экономических соглашений с участием крупных компаний в ряде отраслей во время визита президента Эмманюэля Макрона в Китай

Об этом пишет EURACTIV.

Вместе с крупными компаниями Франция и Китай обсудили и подписали несколько соглашений, касающихся таких ключевых секторов как транспорт, энергетика, сельское хозяйство, культура и наука.

Отмечается, что одно из крупнейших соглашений, подписанных с Китаем, предполагает создание новой производственной линии на заводе французского авиастроителя Airbus в Тяньцзине, благодаря чему компания сможет удвоить производственные мощности по выпуску моделей A320. Планируется, что она будет полностью введена в эксплуатацию в 2025 году.

Французская энергетическая компания EDF также возобновила соглашение с китайским ядерным лидером CGN, подписанное в 2007 году, разрешающее строительство новых атомных электростанций. L'Oréal, ведущая мировая косметическая компания, также заключила трехлетнее соглашение о партнерстве с китайской компанией электронной коммерции Alibaba.

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что торговые отношения между ЕС и Китаем становятся все более несбалансированными.

"ЕС становится более внимательным по защите своих интересов и зависимостей, чтобы обеспечить равные условия игры", - сказала фон дер Ляен журналистам в Пекине.

  • Напомним, Си Цзиньпин на встрече с Макроном 6 апреля в Пекине призвал как можно быстрее начать мирные переговоры по Украине. Также Си сказал, что позвонит по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда придет время.
Экономика
Китай
Франция
Эммануэль Макрон
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