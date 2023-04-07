Об этом пишет EURACTIV.

Вместе с крупными компаниями Франция и Китай обсудили и подписали несколько соглашений, касающихся таких ключевых секторов как транспорт, энергетика, сельское хозяйство, культура и наука.

Отмечается, что одно из крупнейших соглашений, подписанных с Китаем, предполагает создание новой производственной линии на заводе французского авиастроителя Airbus в Тяньцзине, благодаря чему компания сможет удвоить производственные мощности по выпуску моделей A320. Планируется, что она будет полностью введена в эксплуатацию в 2025 году.

Французская энергетическая компания EDF также возобновила соглашение с китайским ядерным лидером CGN, подписанное в 2007 году, разрешающее строительство новых атомных электростанций. L'Oréal, ведущая мировая косметическая компания, также заключила трехлетнее соглашение о партнерстве с китайской компанией электронной коммерции Alibaba.

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что торговые отношения между ЕС и Китаем становятся все более несбалансированными.

"ЕС становится более внимательным по защите своих интересов и зависимостей, чтобы обеспечить равные условия игры", - сказала фон дер Ляен журналистам в Пекине.