Французские компании подписали экономические соглашения с Китаем во время визита Макрона в КНР, - EURACTIV
Франция и Китай подписали несколько экономических соглашений с участием крупных компаний в ряде отраслей во время визита президента Эмманюэля Макрона в Китай
Об этом пишет EURACTIV.
Вместе с крупными компаниями Франция и Китай обсудили и подписали несколько соглашений, касающихся таких ключевых секторов как транспорт, энергетика, сельское хозяйство, культура и наука.
Отмечается, что одно из крупнейших соглашений, подписанных с Китаем, предполагает создание новой производственной линии на заводе французского авиастроителя Airbus в Тяньцзине, благодаря чему компания сможет удвоить производственные мощности по выпуску моделей A320. Планируется, что она будет полностью введена в эксплуатацию в 2025 году.
Французская энергетическая компания EDF также возобновила соглашение с китайским ядерным лидером CGN, подписанное в 2007 году, разрешающее строительство новых атомных электростанций. L'Oréal, ведущая мировая косметическая компания, также заключила трехлетнее соглашение о партнерстве с китайской компанией электронной коммерции Alibaba.
Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что торговые отношения между ЕС и Китаем становятся все более несбалансированными.
"ЕС становится более внимательным по защите своих интересов и зависимостей, чтобы обеспечить равные условия игры", - сказала фон дер Ляен журналистам в Пекине.
- Напомним, Си Цзиньпин на встрече с Макроном 6 апреля в Пекине призвал как можно быстрее начать мирные переговоры по Украине. Также Си сказал, что позвонит по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда придет время.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.21
Покупка 37.21Продажа 38.04
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.15
- Актуальное
- Важное