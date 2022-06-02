Французские дипломаты впервые за двадцать лет бастуют, - общественный вещатель Franceinfo
Дипломаты МИД Франции призывают к забастовке впервые за двадцать лет, они выступают против проведения реформы высшей государственной службы
Об этом сообщает общественное вещание страны Franceinfo.
Отмечается, что дипломаты начали протесты впервые за двадцать лет.
Они выступают против проведения реформы высшей государственной службы, поскольку считают, что это приведет к уничтожению профессиональной дипломатии. Эту реформу, которая позволит служащим переходить из одного министерства в другое, продвигает президент Эмманюэль Макрон.
Дипломаты утверждают, что это ослабит французскую внешнюю политику в то время, когда в Европе идет полномасштабная война.
- Напомним, 25 апреля было объявлено, что Макрон был переизбран президентом Франции. Макрон стал первым после 1958 года президентом Франции, не принадлежащим к коалиционному правительству, но переизбранным на второй срок.
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