Французские дипломаты впервые за двадцать лет бастуют, - общественный вещатель Franceinfo

Об этом сообщает общественное вещание страны Franceinfo.

Отмечается, что дипломаты начали протесты впервые за двадцать лет.

Они выступают против проведения реформы высшей государственной службы, поскольку считают, что это приведет к уничтожению профессиональной дипломатии. Эту реформу, которая позволит служащим переходить из одного министерства в другое, продвигает президент Эмманюэль Макрон.



Дипломаты утверждают, что это ослабит французскую внешнюю политику в то время, когда в Европе идет полномасштабная война.

Напомним, 25 апреля было объявлено, что Макрон был переизбран президентом Франции. Макрон стал первым после 1958 года президентом Франции, не принадлежащим к коалиционному правительству, но переизбранным на второй срок.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb