Французские бронемашины AMX-10 RC уже прибыли в Украину, - министр обороны Лекорню
Министр обороны Франции утвердил, что колесные танки AMX-10 RC, обещанные в январе, прибыли в Украину: часть из них уже на линии фронта
Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на заявление министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.
Обещанные Францией в начале января разведывательные бронемашины AMX-10 RC "только что прибыли в Украину", - сообщил 15 марта министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.
Отмечается, что поставка должна была состояться через два месяца после объявления, чтобы подготовить экипажи и научить их в Сомюрской кавалерийской школе и лагере Канжуэрс, а затем отправить бронированные машины.
"Я готовлю ряд решений для президента Франции Эмманюэля Макрона, потому что об этих легких танках скоро попадут в сферу ответственности украинского партнера", - утвердил он.
- Напомним, президент Польши Анджей Дуда утвердил , что в ближайшие дни Украина получит от страны 4 из обещанных 10 истребителей МиГ-29.
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