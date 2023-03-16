Французские бронемашины AMX-10 RC уже прибыли в Украину, - министр обороны Лекорню

Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на заявление министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.

Обещанные Францией в начале января разведывательные бронемашины AMX-10 RC "только что прибыли в Украину", - сообщил 15 марта министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.

Отмечается, что поставка должна была состояться через два месяца после объявления, чтобы подготовить экипажи и научить их в Сомюрской кавалерийской школе и лагере Канжуэрс, а затем отправить бронированные машины.

"Я готовлю ряд решений для президента Франции Эмманюэля Макрона, потому что об этих легких танках скоро попадут в сферу ответственности украинского партнера", - утвердил он.