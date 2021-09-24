Французские бренды Brioni и Saint Laurent планируют отказаться от меха в следующем году
Бренд Saint Laurent прекратит использовать мех для производства одежды с начала 2022 года
Об этом сообщили в компании Kering, передает Общественное со ссылкой на ВВС.
Другой бренд фирмы Brioni планирует отказаться от меха с осени 2022
"Пришло время прибегнуть к следующему шагу и прекратить использование меха во всех наших коллекциях. Мир изменился, как и наши клиенты, и высокая мода также это учитывать", - заявил исполнительный директор Kering Франсуа-Анри Пино.
Saint Laurent и Brioni стали последними из брендов Kering, которые запретили использование меха: Gucci, Balenciaga, Bottega Venata и Alexander McQueen уже отказались от него.
Решение поддержала организация "Люди - за этичное отношение к животным".
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