Французская компания впервые продала искусственное сердце Aeson

Об этом сообщает Reuters.



По словам компании, данное соглашение проложило путь для дальнейшего коммерческого развития предприятия.



Сердце получил пациент в Италии. Стоимость операции - более 150 тыс. евро - оплатила региональная система здравоохранения.



Пациент-донор получил временное сердце, а не постоянное, которое будет работать несколько месяцев, пока пациент будет ждать трансплантации живого органа.



На прошлой неделе CARMAT анонсировала первый человеческий имплант искусственного сердца Aeson в США.

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