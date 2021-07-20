Французская компания впервые продала искусственное сердце Aeson
Искусственное сердце Aeson французской компании Carmat было имплантировано итальянскому пациенту
Об этом сообщает Reuters.
По словам компании, данное соглашение проложило путь для дальнейшего коммерческого развития предприятия.
Сердце получил пациент в Италии. Стоимость операции - более 150 тыс. евро - оплатила региональная система здравоохранения.
Пациент-донор получил временное сердце, а не постоянное, которое будет работать несколько месяцев, пока пациент будет ждать трансплантации живого органа.
На прошлой неделе CARMAT анонсировала первый человеческий имплант искусственного сердца Aeson в США.
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