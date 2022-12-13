Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Мы заинтересованы в привлечении опыта и экспертизы компании Enedis для развития наших электросетей и усовершенствования управления операторами систем распределения", – цитируются в сообщении слова Галущенко.

Enedis является крупнейшим в Европе французским государственным оператором систем распределения электроэнергии.

По словам украинского министра, государственная компания "Украинские распределительные сети" (УРМ), недавно созданная для управления операторами систем передачи, акции которых принадлежат государству, должна ориентироваться на высокие управленческие стандарты, инновационные технологии, современные принципы диджитализации и кибербезопасности.

"Для нас важно, чтобы компания УРМ с самого начала своей работы ориентировалась на высокие стандарты управления операторами, внедряла инновационные технологии для повышения качества и надежности электроснабжения, применяла современные принципы диджитализации, кибербезопасности и ориентации на конечного потребителя", – отметил Галущенко.

Со своей стороны президент Enedis отметила, что создание мастер-плана для развития украинских электросетей потребует нескольких месяцев.

"Французская компания готова направить в Украину своих экспертов для обмена опытом в сфере управления электросетями, в частности, по усилению киберзащиты, цифровизации процессов и повышению эффективности передачи электрической энергии за счет уменьшения потерь, а также в сфере взаимодействия с потребителем", - отметили в Минэнерго.

Кроме того, Enedis уже предоставила три партии оборудования для энергосектора в Украине, в частности генераторы, и планирует продолжить помощь украинским энергетикам для выполнения ремонтных работ объектов энергосистемы после обстрела.

Галущенко встретился с Леньо во время 2-дневного рабочего визита во Францию в составе украинской делегации во главе с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.

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