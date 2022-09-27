Французская эко-компания Neo Eco отстроит в Гостомеле школу, детсад и 6 жилых домов
Французы отстроят в одном из самых разрушенных населенных пунктов Киевской области школу, детсад и 6 жилых домов
Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба
27 сентября глава Киевской ОВА ОВА Алексей Кулеба совместно с Министерством иностранных дел Франции Катрин Колонной и представителями компании "Neo Eco" подписали меморандум об восстановлении военного городка в Гостомеле. Речь об одном из самых разрушенных населенных пунктов Киевщины, нуждающихся в восстановлении.
Французы в лице французской компании "Neo Eco", специализирующейся на повторном использовании отходов строительства, уже раньше посещали Киевскую область, оценивая ее материальные потери от боевых действий. Компания планирует отстроить в Гостомеле 6 жилых домов, школу и детский сад. Поврежденные бетонные конструкции демонтируют. А потом материалы при поддержке французской компании переделают и построят новые экообъекты. В городе уже начался демонтаж домов.
По словам Алексея Кулебы, этот пилотный проект, реализованный именно в Киевской области, станет примером для масштабирования на всю Украину.
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