Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба

27 сентября глава Киевской ОВА ОВА Алексей Кулеба совместно с Министерством иностранных дел Франции Катрин Колонной и представителями компании "Neo Eco" подписали меморандум об восстановлении военного городка в Гостомеле. Речь об одном из самых разрушенных населенных пунктов Киевщины, нуждающихся в восстановлении.

Французы в лице французской компании "Neo Eco", специализирующейся на повторном использовании отходов строительства, уже раньше посещали Киевскую область, оценивая ее материальные потери от боевых действий. Компания планирует отстроить в Гостомеле 6 жилых домов, школу и детский сад. Поврежденные бетонные конструкции демонтируют. А потом материалы при поддержке французской компании переделают и построят новые экообъекты. В городе уже начался демонтаж домов.

По словам Алексея Кулебы, этот пилотный проект, реализованный именно в Киевской области, станет примером для масштабирования на всю Украину.

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