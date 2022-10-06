Французам будут платить €150 в месяц за прием беженцев из Украины
Во Франции вводятся выплаты французским семьям, принимающим украинских беженцев. За каждого из них государство будет выделять 150 евро в месяц
Об этом передает Le Figaro .
"Эта исключительная финансовая мера позволяет поддержать проявление спонтанной щедрости, которое наблюдалось во время начала войны в Украине, главного звена в управлении кризисом и приема перемещенных лиц из Украины", - отметил министр городов и жилищного строительства Оливье Кляйн.
Отмечается, что по программе деньги смогут получить от 5 000 до 12 000 семей. Выплаты французы будут получать за беженцев из Украины, проживших не менее 90 дней в период с 1 апреля по 31 декабря 2022 года.
Деньги будут назначаться тем, кто примет людей из Украины, независимо от их национальности. На финансовую поддержку будут иметь право домохозяйства, согласовавшие прием беженцев с государством.
По словам премьер-министра Франции Элизабет Борн, деньги за размещение украинских беженцев будут выплачиваться с конца ноября.
- 14 сентября в Германии для переселенцев закупили более 6 тыс. детских украинских книг. Для детей-переселенцев всех возрастов приобрели книги украинских авторов и переводные, классику и новинки, художественную и нонфикшн литературу – от малышей до подростков и обнародовали список библиотек.
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