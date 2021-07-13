Францию на саммите "Крымской платформы" представит глава МИД, - посол в Украине

Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью tsn.ua .



Он сказал, что Франция с начала поддерживает инициативу по деоккупации Крыма.



"Мы считаем, что это хорошая идея вернуть на повестку дня вопрос незаконной аннексии Крыма", - сообщил посол.



Де Понсен напомнил, что Крым не является вопросом "нормандского" формата и Минских соглашений.



"Мы будем представлены. Наш министр иностранных дел г-н Ле Дриан представлять Францию, как на саммите Крымской платформы, так и на праздновании 30-й годовщины независимости Украины", - подытожил посол.

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Дуда примут участие в торжествах по случаю 30-летия независимости Украины и саммите "Крымской платформы".

Президент Словакии Зузана Чапутова примет участие в саммите "Крымской платформы", который состоится 23 августа в Киеве.