Францию на саммите "Крымской платформы" представит глава МИД, - посол в Украине
Франция будет представлена на саммите "Крымской платформы" в лице министра иностранных дел Жан-Ив Ле Дриана
Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью tsn.ua .
Он сказал, что Франция с начала поддерживает инициативу по деоккупации Крыма.
"Мы считаем, что это хорошая идея вернуть на повестку дня вопрос незаконной аннексии Крыма", - сообщил посол.
Де Понсен напомнил, что Крым не является вопросом "нормандского" формата и Минских соглашений.
"Мы будем представлены. Наш министр иностранных дел г-н Ле Дриан представлять Францию, как на саммите Крымской платформы, так и на праздновании 30-й годовщины независимости Украины", - подытожил посол.
- Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Дуда примут участие в торжествах по случаю 30-летия независимости Украины и саммите "Крымской платформы".
- Президент Словакии Зузана Чапутова примет участие в саммите "Крымской платформы", который состоится 23 августа в Киеве.
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