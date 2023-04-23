Об этом заявил в воскресенье, 23 апреля, представитель МИД Франции, передает Reuters.

"Об Украине, в частности. Она была международно признана в пределах границ, включая Крым, в 1991 году всем международным сообществом, Китаем в том числе", - сказал представитель французского МИД.

Кроме этого, по его словам, Китаю придется уточнить, отражают эти комментарии китайского посла его позицию или нет.

Также отмечается, что в МИД Китая не сразу ответили на комментарии агентству Reuters.