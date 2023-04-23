Франция заявила о своей "полной солидарности" относительно суверенитета бывших советских республик после заявления посла КНР
Франция после спорных комментариев посла КНР в Париже заявила о своей "полной солидарности" со всеми бывшими странами-членами СССР, которые, по ее словам, получили независимость "после десятилетий притеснений"
Об этом заявил в воскресенье, 23 апреля, представитель МИД Франции, передает Reuters.
"Об Украине, в частности. Она была международно признана в пределах границ, включая Крым, в 1991 году всем международным сообществом, Китаем в том числе", - сказал представитель французского МИД.
Кроме этого, по его словам, Китаю придется уточнить, отражают эти комментарии китайского посла его позицию или нет.
Также отмечается, что в МИД Китая не сразу ответили на комментарии агентству Reuters.
- 22 апреля стало известно, что министерство иностранных дел Эстонии вызовет посла Китая на фоне заявлений другого китайского дипломата о суверенитете постсоветских стран.
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