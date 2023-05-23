Франция запретила короткие авиаперелеты: альтернатива – железная дорога

Об этом сообщает AFP.

Закрепленное законом решение предусматривает, что железнодорожное сообщение между населенными пунктами Франции, для которых упраздняются авиарейсы, должно быть регулярным, своевременным и удобным, а также рассчитанным на увеличение пассажиропотока.

Среди прочего, пассажиры, совершающие путешествия между населенными пунктами по железной дороге, должны иметь возможность совершить поездку туда и обратно в один день, если проведут в пункте назначения до восьми часов.

Цель запрета состоит в сокращении вредных выбросов, которые приходятся на авиацию, путем уменьшения рейсов.

Он повлияет прежде всего на авиаперелеты между Парижем и региональными центрами - Нантом, Лионом и Бордо. В то же время перелетов с пересадкой и стыковочных рейсов запрет не коснется.

Решение запретить короткие авиаперелеты во Франции было принято еще в 2021 году. Но некоторые авиакомпании обратились в Европейскую комиссию с просьбой установить, законно ли оно.

Еврокомиссия в конце 2022 года признала план Франции законным, но только по трем маршрутам. С другими перевозчиками, например с Air France, власти договорились в обмен на пакет финансовой поддержки в связи с пандемией коронавируса.