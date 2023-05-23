Франция запретила короткие авиаперелеты: альтернатива – железная дорога
Во Франции со вторника вступает в силу правительственное постановление, запрещающее внутренние авиарейсы для поездок, которые можно совершить менее чем за два с половиной часа по железной дороге
Об этом сообщает AFP.
Закрепленное законом решение предусматривает, что железнодорожное сообщение между населенными пунктами Франции, для которых упраздняются авиарейсы, должно быть регулярным, своевременным и удобным, а также рассчитанным на увеличение пассажиропотока.
Среди прочего, пассажиры, совершающие путешествия между населенными пунктами по железной дороге, должны иметь возможность совершить поездку туда и обратно в один день, если проведут в пункте назначения до восьми часов.
Цель запрета состоит в сокращении вредных выбросов, которые приходятся на авиацию, путем уменьшения рейсов.
Он повлияет прежде всего на авиаперелеты между Парижем и региональными центрами - Нантом, Лионом и Бордо. В то же время перелетов с пересадкой и стыковочных рейсов запрет не коснется.
Решение запретить короткие авиаперелеты во Франции было принято еще в 2021 году. Но некоторые авиакомпании обратились в Европейскую комиссию с просьбой установить, законно ли оно.
Еврокомиссия в конце 2022 года признала план Франции законным, но только по трем маршрутам. С другими перевозчиками, например с Air France, власти договорились в обмен на пакет финансовой поддержки в связи с пандемией коронавируса.
- Напомним, правительство Франции обнародовало план ускоренного сокращения выбросов парниковых газов: запланировано сократить выбросы на 50% до 2030 года по сравнению с уровнем 1990 года.
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