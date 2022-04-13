Франция заморозила российские активы более чем на $25 млрд

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство финансов Франции.

Основную часть замороженных активов составляют активы российского Центрального банка, стоимость которых, по данным министерства, составляет 22,8 млрд евро.

Также в списке есть:

33 объекта недвижимости с общей стоимостью €573,6 млн, в том числе ряд адресов в Антибе, Сен-Жан-Кап-Ферре и Сен-Тропе на Французской Ривьере;

€178 млрд замороженных банковских активов;

3 яхты на сумму свыше €125 млрд;

6 вертолетов на сумму свыше €60 млн;

3 произведения искусства на сумму €7 млн.

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