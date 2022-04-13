Франция заморозила российские активы более чем на $25 млрд
В Минфин Франции обнародовали список российских активов на сумму $25,6 млрд (это €23,7 млрд), которые были заморожены в результате вторжения РФ в Украину
Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство финансов Франции.
Основную часть замороженных активов составляют активы российского Центрального банка, стоимость которых, по данным министерства, составляет 22,8 млрд евро.
Также в списке есть:
- 33 объекта недвижимости с общей стоимостью €573,6 млн, в том числе ряд адресов в Антибе, Сен-Жан-Кап-Ферре и Сен-Тропе на Французской Ривьере;
- €178 млрд замороженных банковских активов;
- 3 яхты на сумму свыше €125 млрд;
- 6 вертолетов на сумму свыше €60 млн;
- 3 произведения искусства на сумму €7 млн.
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