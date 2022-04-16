Франция заморозила имения российских олигархов почти на $1 миллиард, – Forbes

Об этом сообщает Forbes.

Речь идет об имуществе, принадлежащем подсанкционным российским гражданам, которое заморозили с момента российского вторжения в Украину. Франция оценивает все замороженные активы в 620 млн долларов, однако в Forbes подсчитали, что только 31 объект имущества олигархов оценивается более чем в 920 млн долларов на основе отчетов для списка "Миллиардеры мира" и истории покупных цен.

В частности, под блокировку попала недвижимость Романа Абрамовича на сумму около 340 млн долларов. Российскому олигарху принадлежит имение Château de la Croë за 250 млн долларов в Антибе на Французской Ривьере и имение за 90 млн долларов на Карибской территории Сен-Бартельми.

Также в стране заморозили недвижимость Алексея Кузьмичева (57 млн долларов), Андрея Мельниченко (80 млн долларов), Вадима Мошковича (6 млн долларов), Александра Пономаренко (176 млн долларов), Виктора Рашникова (200 млн долларов), Аркадия Ротенберга (62 млн долларов) и Геннадия Тимченко (оценочной стоимости нет).

Ранее сообщалось, что Франция уже предоставила Украине военную помощь на 100 млн евро и продолжит поставки.