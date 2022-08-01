Об этом в интервью La Tribune заявил глава Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам Министерства финансов Франции Гийом Валет-Валла.

"Объем замороженных активов составляет около 1,2 миллиарда евро, если не учитывать принадлежащие Банку России", – заявил он.

Это почти вдвое больше предыдущих данных, озвученных в конце марта: тогда во Франции были заморожены российские активы на 850 миллионов евро.

Еще с начала полномасштабного вторжения в Украину правительство Франции поручило Tracfin создать рабочую группу по внедрению санкций ЕС против России.

ЕС разрабатывает законодательство по конфискации активов РФ в пользу Украины.

12 июля еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс отметил, что Сумма замороженных российских активов в ЕС достигла 13,8 млрд евро.

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