Франция заморозила 1,2 млрд евро российских активов
Общая сумма связанных с Россией активов, замороженных во Франции в связи с введенными против РФ санкциями, предварительно составляет 1,2 миллиарда евро
Об этом в интервью La Tribune заявил глава Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам Министерства финансов Франции Гийом Валет-Валла.
"Объем замороженных активов составляет около 1,2 миллиарда евро, если не учитывать принадлежащие Банку России", – заявил он.
Это почти вдвое больше предыдущих данных, озвученных в конце марта: тогда во Франции были заморожены российские активы на 850 миллионов евро.
Еще с начала полномасштабного вторжения в Украину правительство Франции поручило Tracfin создать рабочую группу по внедрению санкций ЕС против России.
- ЕС разрабатывает законодательство по конфискации активов РФ в пользу Украины.
- 12 июля еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс отметил, что Сумма замороженных российских активов в ЕС достигла 13,8 млрд евро.
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