Франция закрывает небо для российских самолетов

Об этом сообщил французский министр транспорта Жан-Батист Джеббари в Twitter.

"С сегодняшнего вечера (27 февраля, - ред.) Франция закрывает свое воздушное пространство для всех российских самолетов и авиакомпаний. На российское вторжение в Украину Европа отвечает полным единством", - говорится в сообщении.

Напомним, уже около десяти стран закрыли небо для самолетов из России.

Правительство Германии 27 февраля закроет воздушное пространство для российских самолетов на три месяца.