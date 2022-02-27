Франция закрывает небо для российских самолетов
Франция приняла решение закрыть свое небо для российских самолетов
Об этом сообщил французский министр транспорта Жан-Батист Джеббари в Twitter.
"С сегодняшнего вечера (27 февраля, - ред.) Франция закрывает свое воздушное пространство для всех российских самолетов и авиакомпаний. На российское вторжение в Украину Европа отвечает полным единством", - говорится в сообщении.
- Напомним, уже около десяти стран закрыли небо для самолетов из России.
- Правительство Германии 27 февраля закроет воздушное пространство для российских самолетов на три месяца.
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