Франция зафиксировала самый высокий суточный показатель COVID-19 с прошлого года
За прошедшие сутки, 7 декабря, во Франции зарегистрировали наибольший показатель новых заражений коронавирусом от 3 ноября 2020 года
Об этом сообщает BFMTV.
"Ситуация продолжает ухудшаться. За сутки во Франции было зарегистрировано 59 019 новых случаев заболевания COVID-19 - это показатель, который не был достигнут с 3 ноября 2020 года", - сообщает французское телевидение.
Еще одним рекордным показателем стало количество бустерных прививок за сутки – 678 тыс.
В целом с начала пандемии COVID-19 страна зафиксировала более 8 млн. заражений и 121 тыс. смертей от вируса.
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