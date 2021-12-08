Франция зафиксировала самый высокий суточный показатель COVID-19 с прошлого года

Об этом сообщает BFMTV.



"Ситуация продолжает ухудшаться. За сутки во Франции было зарегистрировано 59 019 новых случаев заболевания COVID-19 - это показатель, который не был достигнут с 3 ноября 2020 года", - сообщает французское телевидение.



Еще одним рекордным показателем стало количество бустерных прививок за сутки – 678 тыс.



В целом с начала пандемии COVID-19 страна зафиксировала более 8 млн. заражений и 121 тыс. смертей от вируса.



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