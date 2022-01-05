Франция зафиксировала рекордные 332 тысячи случаев COVID-19 в сутки, а Макрон пообещал "разозлить" невакцинированных
Во Франции зарегистрировали новый максимум случаев заражения коронавирусом за последние сутки, а президент Эммануэль Макрон назвал невакцинированных граждан "безответственными" и пообещал "разозлить" их
Об этом сообщает The Guardian .
За прошедшие сутки Франция зафиксировала 332 252 новых случая заражения COVID-19. Это стало новым антирекордом страны за все время пандемии.
Количество смертей от осложнений в больницах за последние 24 часа выросло на 246.
Всего во французских больницах находится более 20 тысяч больных коронавирусом пациентов.
Ранее в интервью газете Le Parisien президент страны Эммануэль Макрон заявил, что планирует усложнить жизнь непривитым гражданам и хочет "разозлить" их. Также он назвал невакцинированными "безответственными".
"Бесответственные люди - больше не граждане", - заявил он.
Эти заявления вызвали волну возмущения во французском обществе, в том числе со стороны оппозиции.
- 25 декабря во Франции впервые было выявлено более 100 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки.
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