Об этом со ссылкой на данные министерства внутренних дел Франции сообщило издание Le Figaro .

В ведомстве отметили, что полномасштабное вторжение России в Украину спровоцировало наибольшую для Европы волну беженцев со Второй мировой войны.

За период с 10 марта 2022 года по 30 января 2023 года во Франции приняли более 100 тысяч украинцев, из которых 80% - женщины. Расходы на прием и поддержку этих людей составляют 490 млн. евро, в основном это ежемесячная социальная помощь (260 млн.), компенсации гостиницам и перевозчикам.

Около 30 тысяч украинцев поселили в своих домах и квартирах неравнодушные французы.

В ведомстве не уточнили, сколько из этих 100 тысяч украинцев по-прежнему остаются во Франции, а сколько уже вернулись домой.