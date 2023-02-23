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Франция за год потратила на содержание украинских беженцев почти полмиллиарда евро

23 февраля, 2023 четверг
10:49
Мир

Прием украинских беженцев за год обошелся Франции почти в 500 миллионов евро, львиная доля которых была выделена на проживание и социальные выплаты

Об этом со ссылкой на данные министерства внутренних дел Франции сообщило издание Le Figaro .

В ведомстве отметили, что полномасштабное вторжение России в Украину спровоцировало наибольшую для Европы волну беженцев со Второй мировой войны.

За период с 10 марта 2022 года по 30 января 2023 года во Франции приняли более 100 тысяч украинцев, из которых 80% - женщины. Расходы на прием и поддержку этих людей составляют 490 млн. евро, в основном это ежемесячная социальная помощь (260 млн.), компенсации гостиницам и перевозчикам.

Около 30 тысяч украинцев поселили в своих домах и квартирах неравнодушные французы.

В ведомстве не уточнили, сколько из этих 100 тысяч украинцев по-прежнему остаются во Франции, а сколько уже вернулись домой.

  • 14 декабря 2022 года первая леди Украины Елена Зеленская, министр образования Франции Пап Ндиайе и первая леди Франции Брижит Макрон посетили украинских детей , которые учатся в одной из французских школ.
Новости
Франция
война с Россией
беженцы из Украины
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