Франция за год потратила на содержание украинских беженцев почти полмиллиарда евро
Прием украинских беженцев за год обошелся Франции почти в 500 миллионов евро, львиная доля которых была выделена на проживание и социальные выплаты
Об этом со ссылкой на данные министерства внутренних дел Франции сообщило издание Le Figaro .
В ведомстве отметили, что полномасштабное вторжение России в Украину спровоцировало наибольшую для Европы волну беженцев со Второй мировой войны.
За период с 10 марта 2022 года по 30 января 2023 года во Франции приняли более 100 тысяч украинцев, из которых 80% - женщины. Расходы на прием и поддержку этих людей составляют 490 млн. евро, в основном это ежемесячная социальная помощь (260 млн.), компенсации гостиницам и перевозчикам.
Около 30 тысяч украинцев поселили в своих домах и квартирах неравнодушные французы.
В ведомстве не уточнили, сколько из этих 100 тысяч украинцев по-прежнему остаются во Франции, а сколько уже вернулись домой.
- 14 декабря 2022 года первая леди Украины Елена Зеленская, министр образования Франции Пап Ндиайе и первая леди Франции Брижит Макрон посетили украинских детей , которые учатся в одной из французских школ.
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