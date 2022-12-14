Франция выделит Украине 415 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры, - Галущенко
Франция предоставит оборудование на 415 млн евро для восстановления украинского энергосектора, пострадавшего в результате российских ракетных атак
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает пресс-служба Минэнерго.
Галущенко принял участие в дискуссионной панели в рамках состоявшегося в Париже Форума по экономической устойчивости и реконструкции Украины. Там он рассказал о масштабах разрушения энергетической инфраструктуры Украины.
"Я благодарен странам и компаниям, которые с самого начала войны помогают Украине. Из-за постоянных российских атак наши потребности растут еженедельно. В приоритете – высоковольтное оборудование, но есть потребность и в другой технике и запчастях для проведения ремонта сетей. Поддержка на сумму 415 млн евро, о которой было объявлено на Конференции в Париже, в значительной степени поможет возобновлению украинского энергосектора", - сказал министр.
- 13 декабря стало известно, что США отправили Украине энергетическое оборудование на сумму $13 млн.
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