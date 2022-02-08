Франция выделит Украине 1,2 млрд евро для стабилизации украинской экономики
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Франция выделит Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи
Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Макроном.
"Мы очень ценим такой шаг солидарности со стороны Франции – выделение 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине", – заявил Зеленский.
По словам президента Украины, помощь французской стороны пойдет на стабилизацию украинской экономики.
Также глава правительства сообщил, что Украина и Франция договорились о поставках в Украину 130 локомотивов французской компании ALSTOM Transport SA на общую сумму 900 млн евро, а также 370 единиц пожарной техники Desautel на сумму 300 млн евро. А государственный концерт "Укроборонпром" подписал соглашение о сотрудничестве с французской компанией Thales International SAS, проектирующей и создающей системы для аэропортов, безопасности и транспорта.
По его словам, это "действительно поможет стабилизировать нашу экономику".
"Мы сейчас уже неплохо идем, но это мощный шаг для экономической устойчивости Украины", – добавил президент.
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