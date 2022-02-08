Франция выделит Украине 1,2 млрд евро для стабилизации украинской экономики

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Макроном.



"Мы очень ценим такой шаг солидарности со стороны Франции – выделение 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине", – заявил Зеленский.



По словам президента Украины, помощь французской стороны пойдет на стабилизацию украинской экономики.



Также глава правительства сообщил, что Украина и Франция договорились о поставках в Украину 130 локомотивов французской компании ALSTOM Transport SA на общую сумму 900 млн евро, а также 370 единиц пожарной техники Desautel на сумму 300 млн евро. А государственный концерт "Укроборонпром" подписал соглашение о сотрудничестве с французской компанией Thales International SAS, проектирующей и создающей системы для аэропортов, безопасности и транспорта.



По его словам, это "действительно поможет стабилизировать нашу экономику".



"Мы сейчас уже неплохо идем, но это мощный шаг для экономической устойчивости Украины", – добавил президент.



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