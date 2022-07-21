Об этом министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню объявил во время слушаний в комитете Сената по иностранным делам и обороне, передает BFMT.

"Пакет в 85 миллионов евро позволит нам осуществить это пополнение, идея состоит в том, чтобы не навредить учебным и тренировочным планам наших артиллеристов", - сообщил министр.

Отмечается, что перед началом российского военного вторжения в Украину во французской армии было 76 САУ Caesar - 155-мм гаубиц с дальностью стрельбы 40 километров. 18 из них Франция передала Украине.

Как отмечается, война высокой интенсивности в Украине осветила недостатки французского оборонного аппарата, в том числе запасов боеприпасов. Лекорню считает, что "с 2023 года мы должны иметь возможность пополнить определенное количество боеприпасов большой дальности".

В рамках помощи Украине Франция осуществила поставки САУ Caesar. Сначала было передано 12 установок, а затем президент Эммануэль Макрон заявил о передаче еще шести САУ.

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