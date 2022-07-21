Франция выделит €85 млн для пополнения запасов САУ Caesar, переданных Украине
Франция потратит 85 млн евро на закупку самоходных артиллерийских установок Caesar на замену тем, которые ранее она передала Украине
Об этом министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню объявил во время слушаний в комитете Сената по иностранным делам и обороне, передает BFMT.
"Пакет в 85 миллионов евро позволит нам осуществить это пополнение, идея состоит в том, чтобы не навредить учебным и тренировочным планам наших артиллеристов", - сообщил министр.
Отмечается, что перед началом российского военного вторжения в Украину во французской армии было 76 САУ Caesar - 155-мм гаубиц с дальностью стрельбы 40 километров. 18 из них Франция передала Украине.
Как отмечается, война высокой интенсивности в Украине осветила недостатки французского оборонного аппарата, в том числе запасов боеприпасов. Лекорню считает, что "с 2023 года мы должны иметь возможность пополнить определенное количество боеприпасов большой дальности".
- В рамках помощи Украине Франция осуществила поставки САУ Caesar. Сначала было передано 12 установок, а затем президент Эммануэль Макрон заявил о передаче еще шести САУ.
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