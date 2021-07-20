Франция вступила в четвертую волну пандемии COVID-19 - представитель правительства

Об этом сообщают французские СМИ, передает "Интерфакс-Украина".



"Мы вступили в четвертую волну коронавируса", - сказал Атталь.

Он призвал сделать все возможное, чтобы не допустить того, чтобы эта волна стала "более разрушительной", чем предыдущие.

По его словам, за последнюю неделю заболеваемость во Франции выросла на 125%, а 80% выявленных случаев - это индийский штамм "Дельта".

Накануне во Франции обнаружили 12,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.