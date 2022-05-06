Франция впервые не пригласила представителей России и Беларуси на празднование Дня победы
Руководство Франции не стало приглашать представителей России и Беларуси на официальные мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла РФ в Париже Алексея Мешкова.
"8 мая во Франции традиционно будут проводиться празднования, посвященные победе во Второй мировой войне. Всегда послы и военные атташе — сначала Советского Союза, затем России, Беларуси как стран, внесших решающий вклад в победу над фашизмом, — были среди приглашенных. В этом году нам места на трибуне не нашлось. Хотя там будут сидеть послы тех стран, которые сражались на стороне гитлеровской Германии", - говорит посол.
Отмечается, что 8 мая президент Франции Эмманюэль Макрон возглавит церемонию на Елисейских полях в Париже, возложит цветы к могиле Неизвестного Солдата и зажжет вечный огонь под сводом Триумфальной арки.
В некрополе Пер-Лашез в Париже в этот день пройдет акция "Бессмертный полк", во время которой в памятник российским участникам французского движения Сопротивления возложат цветы, отмечает ТАСС.
- Как сообщалось, оккупанты проводили подготовку к "празднику" 9 мая в Мариуполе: россияне восстанавливали советские памятники, разбирали завалы и заставляли мариупольцев вытаскивать из-под руин тела погибших.
- Сегодня, 6 мая, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг информацию о российских торжествах в Мариуполе по случаю 9 мая и сообщил о невозможности "широкого празднования".
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