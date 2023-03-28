Франция вдвое увеличит поставки Украине 155-мм снарядов
Министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что с конца марта Франция увеличит поставки Украине 155-мм снарядов до двух тысяч в месяц
Об этом он сказал в интервью Le Figaro .
"Париж поставит наземное оборудование, необходимое для контрнаступления Украины: мы удваиваем поставки 155-миллиметровых снарядов, с конца марта их количество станет до 2 тысяч в месяц", - сказал министр.
Отмечается, что используют снаряды во французских гаубицах Caesar и в немецких Pz 2000.
Лекорню также рассказал, что Франция скоро предоставит Украине систему противовоздушной обороны SAMP/T стоимостью в несколько сотен миллионов евро. Он отметил, что украинские военные уже прошли обучение на нем.
- 16 марта министр обороны Франции подтвердил , что колесные танки AMX-10 RC, обещанные в январе, прибыли в Украину: часть из них уже на линии фронта.
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