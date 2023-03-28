Франция вдвое увеличит поставки Украине 155-мм снарядов

Об этом он сказал в интервью Le Figaro .

"Париж поставит наземное оборудование, необходимое для контрнаступления Украины: мы удваиваем поставки 155-миллиметровых снарядов, с конца марта их количество станет до 2 тысяч в месяц", - сказал министр.

Отмечается, что используют снаряды во французских гаубицах Caesar и в немецких Pz 2000.

Лекорню также рассказал, что Франция скоро предоставит Украине систему противовоздушной обороны SAMP/T стоимостью в несколько сотен миллионов евро. Он отметил, что украинские военные уже прошли обучение на нем.