Франция в первом туре выбирает президента: соревнуются 12 кандидатов
Во Франции 10 апреля проходит первый тур президентских выборов, явка избирателей по состоянию на 12 часов составляла 25,48%
Об этом сообщило rfi.
Во Франции проходит первый тур президентских выборов. За президентское кресло соревнуются 12 политиков.
По состоянию на 12 часов явка составила 25,48% при общем количестве избирателей 48,7 млн человек. Это на 3% меньше по сравнению с явкой на выборах 2017 года. В целом на выборах в 2017 году проголосовало 78% избирателей в первом туре и 74,5% – во втором.
Участки работают с 8 утра, большинство их них закроются в 19 часов, в некоторых крупных городах – в 20 часов.
Социологические институты обнародуют первые предварительные оценки результатов голосования после 20 часов.
За месяц до выборов президента нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон был безусловным лидером опросов - за него 10-11 марта собирались голосовать 30% избирателей. Основная его конкурентка в гонке – Марин Ле Пен, придерживающаяся крайних правых взглядов (ей в первом туре социологи "прогнозировали" 17-18%). Опрос показал, что во втором туре за Макрона готовы проголосовать 57-59% респондентов.
Напомним, Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО в случае победы в президентских выборах.
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