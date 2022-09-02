Об этом сообщает Anadolu .

По словам Николя де Ривьеры, он был бы удивлен, если бы Украина могла деоккупировать территории Донбасса и Крыма.

"Не думаю, что прекращение огня наступит в ближайшее время. Я немного скептически отношусь к способности Украины вернуть свои утраченные территории", - сказал постоянный представитель Франции в Совбезе ООН Николя де Ривьер.

31 августа президент Франции Эммануэль Макрон попросил президенту Ирана Ибрагима Райси выступить посредником в войне России против Украины.

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