Франция в ООН заявила, что Украина вряд ли вернет себе оккупированные территории
Постоянный представитель Франции в Совбезе ООН Николя де Ривьер заявил, что Украина вряд ли вернет себе оккупированные территории
Об этом сообщает Anadolu .
По словам Николя де Ривьеры, он был бы удивлен, если бы Украина могла деоккупировать территории Донбасса и Крыма.
"Не думаю, что прекращение огня наступит в ближайшее время. Я немного скептически отношусь к способности Украины вернуть свои утраченные территории", - сказал постоянный представитель Франции в Совбезе ООН Николя де Ривьер.
- 31 августа президент Франции Эммануэль Макрон попросил президенту Ирана Ибрагима Райси выступить посредником в войне России против Украины.
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