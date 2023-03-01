Франция увеличит заказ на снаряды для гаубиц Caesar
Франция увеличит заказ на 155-мм снаряды для гаубиц Caesar. Часть этих самоходных артиллерийских установок Париж передал Украине
Об этом сказал министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.
"Мы сделаем это и не будем ждать принятия нового закона о военном бюджете. Мы учитываем опыт войны в Украине, и дальше будем делать так же", - заявил он.
Министр отметил, что в июле 2022 года был размещен заказ на пять тысяч снарядов калибра 155 мм для САУ Caesar. В марте 2023 года Франция закажет у производителя военной техники и вооружений Nexter еще 16 тысяч снарядов этого калибра. Также будут размещены три глобальных заказа с годовым объемом 15 тысяч боеприпасов.
В то же время чиновник не уточнил, какое количество из этого объема боеприпасов предназначено для Украины.
- В конце января Франция пообещала передать Украине дополнительные 12 САУ Caesar. В прошлом году ВСУ получили 18 таких гаубиц.
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