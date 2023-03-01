Франция увеличит заказ на снаряды для гаубиц Caesar

Об этом сказал министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

"Мы сделаем это и не будем ждать принятия нового закона о военном бюджете. Мы учитываем опыт войны в Украине, и дальше будем делать так же", - заявил он.

Министр отметил, что в июле 2022 года был размещен заказ на пять тысяч снарядов калибра 155 мм для САУ Caesar. В марте 2023 года Франция закажет у производителя военной техники и вооружений Nexter еще 16 тысяч снарядов этого калибра. Также будут размещены три глобальных заказа с годовым объемом 15 тысяч боеприпасов.

В то же время чиновник не уточнил, какое количество из этого объема боеприпасов предназначено для Украины.